Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın şampiyonluk kutlamalarına katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadınlar Hentbol 1'inci Ligi'ni şampiyon tamamlayıp Süper Lig'e çıkan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nın şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Varank, takımı başarısından dolayı tebrik edip, oyunculara 1 hafta tatil sözü verdi.

Zonguldak'ta düzenlenen Kadınlar Hentbol 1'inci Ligi play-off maçlarında şampiyon olan, 'Poyrazın Kızları' olarak anılan Bursa Büyükşehir Belediyespor için Mudanya'da kutlama yapıldı. Kutlamaya Anadolu kırmızısı Togg ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, takımın oyuncuları, teknik heyeti ve Bursalıların katılımıyla BUDO İskelesi'nden başlayan kortejle Mudanya Mütareke Meydanı'na kadar yürüdü. Burada kurulan sahneye çıkan Varank, sözlerine şampiyon takımın oyuncularını tebrik ederek başladı. 'Poyrazın Kızları'nı ilk duyduğu andan itibaren yakından takip etmeye başladığını söyleyen Varank, Bu işler yüreğini ortaya koyarak olur. Bu kızlarımızın her biri yüreğini ortaya koydu. Hocamız yüreğini ortaya koydu. Hamdolsun bu neticeyi elde ettik. Ne diyoruz 'Mudanya'nın poyrazı sert eser' diyoruz. Poyrazın Kızları da sert oynar ama neticeyi alır. Şampiyonluğunuz kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sizlerin Süper Lig'deki başarılarını da hep birlikte takip edeceğiz dedi.

VARANK'TAN 1 HAFTA TATİL HEDİYESİ

Takımın oyuncularına yaşattıkları sevinçten dolayı teşekkür eden Varank, Hocamız müsaade ederse ben buradaki arkadaşlarımızı 1 hafta tatile göndermek istiyorum. İnşallah bu yorgunluğun üstüne sizi bir hafta tatile gönderelim. Şöyle bir dinlenin ama daha fazla çalışmak üzere. Öyle tatile alışıp da yan gelip yatmak yok. Daha çok çalışacağız. İnşallah Süper Lig'i de böyle poyraz rüzgarıyla hep beraber sallayacağız ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Varank, takım oyuncularına şampiyonluk çiçeklerini ve hediyelerini takdim etti. Takım oyuncuları da Bakan Varank'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Bakan Varank ve oyuncular, kutlamanın sonunda şampiyonluk kupasını kaldırdı. (DHA)