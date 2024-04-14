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Bursa'da Kamyonet Kundaklandı

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Bursa'da gece saatlerinde park halinde duran kamyoneti kundaklayan şahıs, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamyonet ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan kamyonetin yanına gelen bir şahıs, kamyonetin etrafına yanıcı madde döktü. Bir süre sonra yanmaya başlayan kamyoneti gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan kamyonete müdahale etti. Kundaklama olayında can kaybı yaşanmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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