Bursa'da Semed Ötünç liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi

Bursa merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-36" operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı. - BURSA