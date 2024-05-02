Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Semed Ötünç liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-36' operasyonlarında, Semed Ötünç'ün liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşının da aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-36" operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bursa Yakalama Bursa Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title