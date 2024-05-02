Bursa'da Semed Ötünç liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi
Bursa merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-36' operasyonlarında, Semed Ötünç'ün liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşının da aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-36" operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı. - BURSA