Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Yanlış yerden dönen taksiye çarparak böyle takla attı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yanlış yerden dönen taksiye çarparak böyle takla attı

BURSA - Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, yanlış yerden 'U' dönüşü alan taksiye çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü takla atarak taksinin üzerinde durdu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi 1. Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali N. idaresindeki 16 T 0447 plakalı taksi, yanlış yerden 'U' dönüşü aldı. 16 MB 6026 plakalı motosiklet sürücüsü Abdullah Nafe, yanlış yerden 'U' dönüşü alan taksiye çaptı. Nafe, çarpmanın etkisiyle takla atarak taksinin üzerinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nafe'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Nafe'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Nisan Cumartesi 124. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 135. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Nisan2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE! Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor CANLI İZLE! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço hastalığı ne, neden hastanede? Bugün ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüsler, metrolar, tramvaylar paralı mı? 13 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Joker 2 ne zaman çıkacak? Joker: Folie à Deux ne zaman yayınlanacak, sinemalara gelecek? Bugün kuyumcular açık mı? 13 Nisan Cumartesi kuyumcular çalışıyor mu, açık mı? Ceyhan Belediyesi hangi parti? Ceyhan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ANTALYA TELEFERİK KAZASI SON DAKİKA: Antalya'da teleferik kazasında son durum ne? Teleferik kazasında kaç kişi kurtarıldı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title