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Bursa'da Husumetliye Kurşun Yağdırıldı

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Bursa'da bir şüpheli, husumetlisinin evine kurşun yağdırdı. Rastgele açılan ateş bazı araçlara da isabet ederken, meydana gelen olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Bursa'da bir şüpheli, husumetlisinin evine kurşun yağdırdı. Rastgele açılan ateş bazı araçlara da isabet ederken, meydana gelen olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi 3. Vardar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli aralarında husumet bulunan kişinin oturduğu eve gelerek sokak arasında kurşun yağdırdı. Rastgele açılan ateş sonucu kurşunlardan bazıları park halindeki araçlara da isabet etti. Meydana gelen olayda, şans eseri yaralanan olmazken, panikle kaçışan çevredekiler durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis silahlı saldırganın bulunması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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