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Samsun'da Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı Başladı

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Samsun'da düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında başladı. 14 yaş ve üstü 224 sporcu yarışmaya katılıyor. Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet ekipleri yüzücülerin güvenliği için önlemler aldı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Samsun Valiliği tarafından Atakum Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen yarışta 14 yaş ve üstü 224 sporcu mücadele ediyor.

İskeleden atlayan sporcular, 1919 metre kulaç atacak.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüzücüler için botlarla ve teknelerle güvenlik aldı.

Yüzücülere, Türk bayraklarıyla süslenen bazı tekneler de eşlik ediyor.

Kaynak: AA / Spor

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