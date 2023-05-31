Şampiyon Galatasaray, Florya'yı yangın yerine çevirdi! Icardi'nin "Aşkın Olayım" performansı geceye damga vurdu

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şampiyonluğu Florya'da taraftarlarıyla kutladı. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, coşkulu taraftarların marş ve tezahüratlarına eşlik etti. Sezonun yıldızı olan Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını taraftarlarla söyledi.