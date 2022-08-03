Sakarya spor haberi: Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı Sakarya haberleri: Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ı transfer etti. Spor Toto 1. Lig'in yeni takımlarından Sakaryaspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Alanyaspor forması giyen Emirhan Aydoğan'ı kadromuza kattık. Hoş geldin Emirhan." ifadelerine yer verildi. Spor AA / Ömer Faruk Cebeci Sakaryaspor Aydoğan Spor Haberler

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