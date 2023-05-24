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Sakarya Büyükşehirli sporcudan dünya şampiyonasında büyük başarı

Sakarya Büyükşehirli sporcudan dünya şampiyonasında büyük başarı

Spor Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kick Boks sporcusu Hale Toka, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Dünya Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kick Boks sporcusu Hale Toka, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Dünya Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcusu Hale Toka, 17-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Açık Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyaya uzandı. Büyük bayanlar kategorisi 50 kilogramda ringe çıkan Toka, sergilediği performansla şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı. Bu yıl 8'incisi İstanbul'da düzenlenen şampiyona, dünyanın dört bir yanından binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalara, sporseverler yoğun ilgi gösterdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dünya Şampiyonası Kick Boks Türkiye Spor Haberler

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