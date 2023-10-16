Sağlıklı yaşam için ASFİM spor kursları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) yeni dönem kurs kayıtları başladı.

ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM'in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların yeni dönem kayıtları için 16 -31 Ekim tarihleri arasında internet adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

ASFİM kursları 1 Kasım'da başlayacak. Profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM'lerde fitness, step-aerobik, pilates, wellness reformer, zumba, çocuklar için temel cimnastik dersleri ve parkinson hastaları için de egzersiz kursları verilecek.

"Egzersiz kursu"

ASFİM'de ayrıca 'ileri yaş için egzersiz' kursu ile 60 yaş üstü vatandaşlar için özel çalışma programıyla formda kalmalarını sağlayacak. ASFİM yaz kurslarında kadınlara özel savunma sanatı eğitimi de verilecek. ASFİM'in kurslarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşlar, 31 Ekim'e kadar www.genclikspor.antalya.bel.tr adresinden online olarak başvuru yapabilecek. - ANTALYA