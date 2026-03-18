Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi

Afrika Uluslar Kupası finalinde 19 Ocak 2026'da sahada şampiyon olan Senegal, aylar sonra gelen kararla büyük şok yaşadı. Senegal'in 2 ay önce coşkuyla kutladığı şampiyonluk, alınan kararla geri alındı ve Fas'a verildi.

  • Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, Senegal Milli Takımının Afrika Uluslar Kupası finalini hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas lehine 3-0 olarak tescillendiğine karar verdi.
  • Fas, Senegal'in şampiyonluğunun iptal edilmesiyle Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan edildi.
  • Senegal, final maçının 90+8. dakikasında Fas'ın penaltı kazanmasına tepki olarak sahadan çekildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda taht değişikliği yaşandı. Fas, FIFA tarafından Senegal'in sahadan çekildiği Afrika Uluslar Kupası finalinin 3-0'lık hükmen galibi ilan edildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, final maçı sonuçlarının yeniden tescillenmesine ve Senegal'in hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Bu kararın ardından şampiyonluk Fas'a geçti. Galatasaraylı futbolcu Ismael Jakobs'un formasını giydiği Senegal, kupayı Fas'a iade edecek.

CAF, FAS'ın kabul edilen itiraz başvurusundaki açıklamasında, ''Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Tüzüğünün 84. Maddesinin uygulanması kapsamında, Senegal Milli Takımının CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçını hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak tescillendiğine karar vermiştir.'' ifadelerine yer verdi.

Finalin ardından Senegal'de sokaklar dolup taşmış, taraftarlar sabaha kadar süren kutlamalarla tarihi zaferi kutlamıştı. Ülke genelinde adeta bayram havası yaşanmıştı.

Afrika Futbol Federasyonu Temyiz Kurulu'nun verdiği hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte Senegal'in şampiyonluğu iptal edildi ve kupa Fas'a verildi.

Futbol tarihinde nadir görülen bu olayda, bir takımın kazandığı şampiyonluğun aylar sonra geri alınması büyük tartışma yarattı.

Final maçının 90+5. dakikasında golü iptal edilen Senegal, 90+8'de Fas'ın penaltı kazanmasına tepki olarak sahadan çekildi. Kaptan Sadio Mane'nin çabalarıyla yaklaşık 13 dakika sonra yeniden sahaya çıkan Senegal'de kaleci Edouard Mendy, Brahim Diaz'ın panenka penaltısını kurtarmayı başardı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmaların dördüncü dakikasında inanılmaz bir gol kaydeden Senegalli futbolcu Pape Gueye, kupayı ülkesine getiren isim oldu.

İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti

Savaşta korkulan oldu! Nükleer santrale füze isabet etti
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı

İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten

Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan'dan kaos çıkaracak karar
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu

Ülkenin can damarı sığınak delici bombalarla vuruldu
Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü

Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra camdan düştü
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor

ABD'den sürpriz adım! Geri çekiliyor
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
Dev iş birliği! Kuzey Kore'nin kasasına 14,4 milyar dolar girdi

Sessiz anlaşma kasayı doldurdu
Tam 8 bin 582 tane! Araçtan müze çıktı, ifadeleri 'pes' dedirtti

Miktar inanılmaz! Araçtan müze çıktı, ifadeleri "pes" dedirtti
Görüşmeye damga vuran hareket

Görüşmeye damga vuran hareket
Seda Sayan'dan Ömür Gedik'e olay sözler: Senin evin çiş kokuyordur

Seda Sayan'dan Ömür Gedik'e olay sözler: Senin evin çiş kokuyordur
Savaşta bir ilk! Yalnızca İsrail'i vurmak için yapılan füze ateşlendi

Savaşta bir ilk! En güçlü silah ateşlendi
İran, Mossad casusunu idam etti

Savaştaki İran durmuyor! İdam edildi
Takımda kaleci kalmadı! Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nde yasaları çiğneyebilir

Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nde yasaları çiğneyebilir! Nedeni olay
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' çıkışı Çin'i de harekete geçirdi

Trump'ın mesajı Rusya'dan sonra Çin'i de harekete geçirdi
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü

Silahla şov yapıyordu, sonu çok kötü bitti
Kim yüzde 99,93 oyla yeniden lider seçildi

Savaşta gerilim tırmanırken Kuzey Kore'den tarihi mesaj
ABD'li senatör: İran ile savaşın maliyeti 22,8 milyar dolara ulaştı

Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor

Cemaatten yükselen sesler imamı usandırdı! Tepkisini görmeniz lazım
İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler

İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Quincy Promes kuzenini bıçakladığını itiraf etti

Yıldız futbolcu elini kana buladığını itiraf etti
160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı

Söylentiler tamamen doğru çıktı! 160 bin TL'ye aldığı arsada bulundu
Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor

Bayramda bahar havası bekleyen yanıldı! İkisi birden vuracak
Ülke alarmda! Doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünde kör oldu

Doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünde kör oldu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

Bir annenin feryadı! Küçücük oğlunun hali kahretti
Haberler.com
500

Quincy Promes kuzenini bıçakladığını itiraf etti

Yıldız futbolcu elini kana buladığını itiraf etti
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor

Cemaatten yükselen sesler imamı usandırdı! Tepkisini görmeniz lazım
İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler

İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Quincy Promes kuzenini bıçakladığını itiraf etti

Yıldız futbolcu elini kana buladığını itiraf etti
160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı

Söylentiler tamamen doğru çıktı! 160 bin TL'ye aldığı arsada bulundu
Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor

Bayramda bahar havası bekleyen yanıldı! İkisi birden vuracak