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Petkimspor'un ilk yabancısı Melson

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Petkimspor'un ilk yabancısı Melson

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileme kararı alan Aliağa Petkimspor, ilk yabancı takviyesini 25 yaşındaki ABD'li guard Silas Melson'la sözleşme imzalayarak yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileme kararı alan Aliağa Petkimspor, ilk yabancı takviyesini 25 yaşındaki ABD'li guard Silas Melson'la sözleşme imzalayarak yaptı. Gonzaga University'den mezun olup, Yunanistan'ın Lavrio, İsrail'in Hapoel Be'er Sheva, Finlandiya'nın Kouvot, Belçika'nın Limburg United takımlarında forma giyen Melson, geçen sezonu Estonya'nın Kalev/Cramo ekibinde geçirdi.

Melson, Kalev formasıyla VTB Ligi'nde 9.6 sayı, 2.7 ribaund ve 1.6 asist ortalaması ile mücadele ederken, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 18.5 sayı ortalaması tutturdu. Petkimspor daha önce iç transferde uzun forvet Nusret Yıldırım, dış transferde ise Gaziantep Basketbol'dan guard İsmail Cem Ulusoy, Türk Telekom'dan eski oyuncusu şutör guard Dorukhan Engindeniz, Balıkesir BŞB'den kısa forvet Ömercan Engin ile Galatasaray NEF'ten pivot Ege Arar'la sözleşme yapmıştı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri Basketbol Süper Ligi basketbol Aliağa Spor Haberler

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