Paylaşıma düştüğü not bomba: Icardi'nin yeni sevgilisi aşka geldi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz günler China Suarez ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılıları sevindiren bu gelişme sonrasında dikkat çeken bir paylaşım da Suarez'den geldi. China Suarez, Icardi'nin fotoğraflarının da yer aldığı bir paylaşım yaparak "Aşk patlaması" notunu düştü. Bu paylaşım, Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılık sürecinin ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Icardi, geçtiğimiz günlerde China Suarez ile aşk yaşadığını duyurmuştu.
FOTOĞRAFLAR PAYLAŞARAK AŞKINI İLAN ETMİŞTİ
Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından Suarez ile fotoğraflarını paylaşarak aşkını ilan etmişti. Mauro Icardi'nin hayatındaki bu gelişme, sarı-kırmızılı taraftarları oldukça mutlu etmişti ve söz konusu paylaşım Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutulmuştu.
BU KEZ SUAREZ PAYLAŞTI: AŞK PATLAMASI
Icardi'nin bu açıklaması sonrası China Suarez'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Suarez, sosyal medya hesabından Icardi ile fotoğraflarını paylaştı ve, "Aşk patlaması" yazdı. China Suarez'in bu paylaşımı binlerce yorum ve beğeni aldı.
İşte o paylaşımda Icardi'nin yer aldığı fotoğraflar;