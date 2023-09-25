OTSAD, Trabzonspor ile kardeş kulüp yapmak istiyor

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Kurucusu Hüseyin Kırk, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek Orta Doğu'dan bir kulübü kardeş kulüp yapmak istediklerini söyledi.

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Kurucusu Hüseyin Kırk, Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşerek Orta Doğu'dan bir kulübü kardeş kulüp yapmak istediklerini söyledi.

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Kurucusu Hüseyin Kırk beraberindeki Kuveytli seyahat acentesi ve havayolu şirketi yetkilileri ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Hüseyin Kırk, Doğu Karadeniz özelinde Trabzon'a çok büyük katkılar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Özellikle Ortadoğu pazarında 25 yıllık bir tecrübeye sahibiz. Doğu Karadeniz bizim için çok önemli bir lokasyon. Özellikle Trabzon ve Rize ile beraber Ordu ve Gümüşhane'yi de tanıtma yolunda büyük adımlar attık. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi de spor turizmini bu ülkeye getirmek. Futbol kulüplerini bu bölgeye getirip, burada onların kamp yapmalarını sağlamak ve kendilerine bir kardeş kulüp bulmak hedefindeyiz" dedi.

Trabzonspor'a Suudi Arabistan'dan kardeş kulüp

Trabzonspor'u Ortadoğu'dan bir ülke ile kardeş kulüp yapmak istediklerini vurgulayan Kırk, "27 Eylül'de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bizi davet etti. Onlara da Ortadoğu'dan özellikle Suudi Arabistan'dan bir futbol kulübü getirip Trabzonspor ile kardeş kulüp yapma amacındayız" ifadelerini kullandı. - TRABZON