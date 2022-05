Ortalık fena karışacak! Domenec Torrent'ten canlı yayında Fatih Terim'e olay gönderme

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü gündeme oturan açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY DURDU"

Durumun kötü olduğunu belirten Domenec Torrent, "Bir gün isterseniz size açıklarım. Hem içeride ve hem dışarıda kulübü nasıl bulduk... Belki o zaman anlarsınız.. Kulüp tamamen geldiğimizde boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi! Bir anda üç maça çıktık. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde..." ifadelerini kullandı.

"SADECE GERÇEKLERİ ANLATIYORUM"

Torrent, "Kulüp boştu derken, Fatih Terim'i mi, yoksa yönetimi mi kastediyorsunuz?" şeklinde gelen soruya ise, "Geldiğimde analistler yoktu, kağıtlar saçılmıştı. Rakiplerle ilgili biz kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar yok, programlar içinde yok, hiçbir şey yok! Akademiden iki kişi getirdik. Bu arkadaşlarla konuştuk. 9 günde 3 maça çıktık. Bilgisayarlar için özel programlar almamız lazımdı, bunlar her kulüpte olması gereken programlar. Sonra çalışmaya başladık. 5-6 kilo vermiş oyuncular var. Takım ilk üç maçta nasıl düşüşteydi, biliyorsunuz. Sadece gerçekleri anlatıyorum. Kaybedebiliriz ama fiziken hazırız. Bu tarz bir şeye alışık değilim, hiçbir Avrupalı da alışık olamaz! Türkiye'de bir günde her şey değişir diyorlar, bizim aklımız almıyor. Galatasaray'da olmaktan yorgun değilim, Galatasaray'da olmak benim için bir onur. Sosyal medyaya bakmıyorum ama insanlar gerçekleri bilmiyor. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktör var. Her gün güç çıkarmaya çalışıyoruz, bu takım bir şekilde devam etsin diye. Galatasaray gibi tarihi bir kulübü temsil ediyoruz." diye cevap verdi.

Haberler.com - Spor