Okçu Mete Gazoz Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Şampiyon

Okçu Mete Gazoz, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda erkekler klasik yay şampiyonu oldu. Gazoz finalde Kanadalı rakibi Eric Peters’i 6-4 yenerek altın madalyaya ulaştı. Bu galibiyetiyle Paris 2024 Olimpiyatları’na katılım hakkı kazanan Gazoz, dünya klasmanında 12. sırada bulunuyor.

Okçu Mete Gazoz, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda erkekler klasik yay şampiyonu oldu.

Gazoz finalde Kanadalı rakibi Eric Peters’i 6-4 yenerek altın madalyaya ulaştı.

Gazoz yarı finalde, dünya klasmanında ilk sırada yer alan Brezilyalı Marcus D’Almedia’yı 7-3, çeyrek finalde de Şilili Ricardo Soto’yu 6-2 yenmişti.

Mete Gazoz dünya klasmanında 12. sırada bulunuyor.

Bu galibiyetiyle Paris 2024 Olimpiyatları’na katılım hakkı kazanan Gazoz, “Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım” dedi.

Turnuvanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Gazoz’u tebrik etti.

Bakan Bak “Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabında “Tebrikler Şampiyon!” yazdı.

1999 doğumlu Mete Gazoz eski milli okçu Metin Gazoz ve İstanbul Okçuluk Kulübü Başkanı Meral Gazoz’un oğlu olarak bu sporla erken yaşta tanıştı.

İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mete Gazoz, uluslararası spor kariyerine 14 yaşında başladı.

2020’de Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’nin bu alandaki ilk olimpik altın madalyasını kazandı.

2022’de Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.