Okan Buruk: "Güzel bir karşılaşma oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, güzel bir karşılaşma olduğunu belirterek, iki gol atmalarına rağmen 7-8 pozisyondan da yararlanamadıklarını söyledi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Nef Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Stadımızda bu hazırlık maçını oynamak istedim. İyi takımlara karşı gerçekten lig kalitesinde bir maç olsun istiyorduk. Bugün de bu ortaya çıktı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir hazırlık maçı da olsa iyi bir sayı ile destek verdiler. Genel olarak güzel bir oyun oldu. İstanbulspor'da iyi işler yaptı. Çok fazla gol pozisyona girdik. 2 gol attık 7-8 pozisyondan da yararlanamadık. Bunları da attığımız bizim için önemli olacak. Bu maçın önemli yerlerden biri Mata ve Icardi'nin bir maç görmesiydi. Onun dışında Midtsjö ve Leo Dubois, sakatlıkları sonrasında süre bulamamıştı, bunlar da bizim için önemliydi. Akademimizden çok çok fazla oyuncu oynadı. Bugün en büyük mutluluğumuz. Bugün genel olarak baktığımızda güzel karşılaşma oldu. Sakatlık olmadan ve kazanarak tamamladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Hollandalı futbolcu Patrick Van Aanholt'un sol kanatta oynamasının sorulması üzerine Buruk, "Kanatta çok fazla alternatifimiz yoktu. Patrick'i yüzden orada oynattı. Ligde bunu düşünmüyoruz. Orada Beknaz vardı. Beknaz da yabancı statüsünde bizim kadromuzda yer alamıyor. Beknaz bizde oynayabilecek statüde değil. Yabancı sayısı ve kendi millik sayısından dolayı, U21 yaş altı grubuna girmiyordu. Belki ocak ayından buna sonra girebilir. Şu an Beknaz bizim kadromuzda oynayamayacak bir oyuncu olduğunu için onu devrede aldık. Bu maç için bir 11 çıkartmak zorundaydık. Bu yüzden düşündük. Patrick ile ilgili bir denememiz olmadı" diye konuştu.

Önemli olan şeyin pozisyona girmek olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Goller geliyor, ucu ucuna olsa da. Bunu bitiriciliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bunun için de bu hafta çalıştık. Hücum anlamında üretkenliğimiz yerinde. Bazen o topu içeri atamıyorsunuz. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan üretmek. Bugün bunu çok fazla yakaladık" dedi.

"GALATASARAY'IN KAPILARI ARDA İÇİN HER ZAMAN AÇIKTIR"

Arda Turan'ın teknik ekipte yer alıp, almayacağının sorulması üzerine Buruk, "Arda bizim için çok değerli. İlk oynadığı zaman beraber oynadık. Türk futbolu için çok önemli, değerli bir isim. Galatasaray'ın kapıları Arda için her zaman açıktır. Futbol sonrası hangi konuda futbolunda içerisinde olacağına karar verecektir. Bununla ilgili geliştirecektir. Kendine yatırım yapacaktır. Arda'ya her zamana kapımız açık. Şu anda bizim bir şeyimiz olmadı. Galatasaray için de çok emek verdi, önemli şeyler yaptı" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - İHA)