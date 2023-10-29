Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası'nın 5'incisi Kahramankazan'da gerçekleşti.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen halter şampiyonasına 22 il ve ilçe belediyesinden 82 kadın, 70 erkek sporcu katıldı.

Belediye Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ve 2 gün süren şampiyonanın açılışına AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Süleymanoğlu'nun abisi Muharrem Süleymanoğlu katıldı.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı konuşmada 5 senedir halter şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu büyük organizasyonun başarılı geçmesinde emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve destek veren herkese şükranlarımı sunarım. Milli sporcumuz, tarihe büyük harflerle adını yazdırmış Naim Süleymanoğlu'nun adını bu şampiyonada yaşatmaktan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

Federasyon başkanı Talat Ünlü de yaptığı konuşmada 5'incisini düzenledikleri şampiyonanın çok anlamlı bir zamana denk geldiğini ifade ederek, "Bu şampiyona geleneksel hale geldi ve Kahramankazan her zaman bununla anılacak. ve bundan sonra da devamı gelecek İnşallah. İlerleyen zamanlarda, önümüzdeki yıllarda burada bunun uluslararası bir müsabaka şeklinde yapılması için de çalışmalarımız sürüyor. Umuyoruz ki uluslararası bir şampiyona dönüştüreceğiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için tüm sınırları zorlayacağız." diye konuştu.