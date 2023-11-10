Muğlaspor, Irlıganlıspor ile karşılaşacak

Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 5. hafta mücadelesinde 12 Kasım Pazar günü Denizli temsilcisi Irlıganlıspor ile karşılaşacak. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Muğlaspor'un Basın Sözcüsü Barış Yayman, Pazar günü Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Irlıganlıspor maçına il protokolünü, siyasi parti temsilcilerini, STK temsilcilerini ve taraftarları davet etti.

Muğlaspor'un şampiyonluk hedefiyle yoluna namağlup devam ettiğini belirten Basın Sözcüsü Yayman, sezonun ilk iç saha maçına Muğla protokolü ve halkının gösterdiği ilgiye teşekkür ederek sözlerine başladı. Sezonun ikinci iç saha karşılaşmasında Pazar günü Denizli temsilcisi Irlıganlıspor'u konuk edeceklerini belirten Yayman, Muğlaspor'a gönül veren herkesi tribünlere beklediğini ifade etti.

En büyük motive kaynaklarının büyük Muğlaspor taraftarı olduğunu vurgulayan Yayman, "Her maçımızı final olarak görüyoruz. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmada da hedefimiz üç puanla sahadan ayrılmak olacak. Her zaman Muğlaspor'umuzun yanında olan vefakar taraftarlarımızın desteği ile inşallah sahadan galip ayrılan taraf biz oluruz. Biz yönetim olarak şampiyonluk için kenetlendik, şehrimizin de şampiyonluk inancıyla kenetlenmesini istiyoruz. Gün birlik olma günü. Taraftarlarımızı daima tribünlerde görmek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki taraftarlarımız, takımımızın en büyük motive kaynağıdır. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. İnşallah sahadan hep beraber mutlu ayrılacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA