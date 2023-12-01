Muaythai Avrupa Şampiyonu Ayşe İkra Erdoğan, İstanbul'da kemer maçına çıkacak
Adıyamanlı Muaythai Avrupa Şampiyonu Ayşe İkra Erdoğan, İstanbul Tuzla'da düzenlenecek olan Profesyonel Muaythai Kemer maçında ringe çıkacak.
Muaythai Avrupa Şampiyonu Ayşe İkra Erdoğan, İstanbul'da kemer maçına çıkacak.
Adıyamanlı Muaythai Avrupa Şampiyonu Milli Sporcu Ayşe İkra Erdoğan, 57 kilo genç bayan kategorisinde 22 Ekim 2023 Manavgat'ta profesyonel kupa maçında İranlı rakibini nakavt ederek kupayı aldı.
2 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecek olan İstanbul Tuzla'da Profesyonel Muaythai Kemer maçında ring alacak. - ADIYAMAN