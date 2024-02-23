MKE Ankaragücü, Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak

Mke Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de 4 haftadır galip gelemeyen ve bu süreçte sadece 1 puan alabilen MKE Ankaragücü, galibiyet hasretini Kayseri'de dindirmeye çalışacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki başkent temsilcisi haftaya 29 puanla düşme hattının sadece 1 puan üstünde 13. sırada girdi.

MKE Ankaragücü'nde, sarı kart cezalısı Stelios Kitsiou forma giyemeyecek.

Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor ise genç teknik adamla Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da yenilgi almadı. Bu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 32 puanla 11. sırada bulunuyor.

Kayserispor'da da Ali Karimi, sarı kart cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

Gol sıkıntısı yaşıyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 3 maçında gol atamadı.

Ligdeki son golünü Fenerbahçe deplasmanında 13. dakikada penaltı golüyle bulan başkent ekibi, daha sonraki 3 maçta Sivasspor, Konyaspor ve Galatasaray filelerini havalandıramadı.

Deplasmanda galibiyete hasret

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki son galibiyetini 3 ay önce aldı.

Dış sahada 25 Kasım 2023'te Gaziantep FK'yi 2-1 yenen MKE Ankaragücü, daha sonraki 5 deplasman maçında 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Başkent ekibi bu sezon deplasmanda 12 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Kayseri'de en son 2011'de kaybetti

MKE Ankaragücü, Kayserispor'a karşı deplasmandaki son yenilgisini 2011 yılında yaşadı.

Rakibine deplasmanda son olarak 21 Aralık 2011'de 3-0'lık skorla yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra Kayseri'de oynanan 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi gördü.

Kayserispor karşısında son 5 lig maçını da kaybetmeyen MKE Ankaragücü, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı da 3-0 kazanmıştı.