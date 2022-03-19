Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA - Ercan Çakar - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23. haftasına 4 maçla devam edildi.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23. haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
Manisa Büyükşehir Belediyespor- Mersin Büyükşehir Belediyesi : 91-86
Sigortam.net-Akhisar Belediye Basketbol: 99-65
Beysu Konyaspor Basketbol-Akran Gemlik Basketbol: 90-68
Finalspor-Samsunspor: 73-78
AA / Ercan Çakar - Spor