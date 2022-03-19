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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Ercan Çakar - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23. haftasına 4 maçla devam edildi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23. haftasına 4 maçla devam edildi.

Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Mersin Büyükşehir Belediyesi : 91-86

Sigortam.net-Akhisar Belediye Basketbol: 99-65

Beysu Konyaspor Basketbol-Akran Gemlik Basketbol: 90-68

Finalspor-Samsunspor: 73-78

AA / Ercan Çakar - Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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