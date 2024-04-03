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Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ'a mağlup oldu

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A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, Karadağ maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçı unutup Sırbistan için çalışmalara başlayacağız" dedi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Karadağ takımına 30-28 mağlup oldu. Maçın ardından basın açıklamasında bulunan A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, "Sonuçtan dolayı çok üzgünüm ama ilk maça göre kıyasladığımızda çok iyi bir sonuç aldık. Bu bir gelişimin olduğunun göstergesi. İyi çalıştık. Çok basit hatalar yaptık. O da tecrübesizlikten kaynaklanan hatalardı. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Karadağ gibi bir takıma karşı 2 puanla kaybetmek, iyi bir yolda olduğumuzun göstergesi. Sırbistan'a kesinlikle kazanmak için gidiyoruz. Grupta ikinci olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak bizim hedefimiz. Bu maçı unutup Sırbistan için çalışmalara başlayacağız" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sırbistan Karadağ Spor Güncel Haberler

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