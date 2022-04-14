Milli eskrimciler Sırbistan ve Fransa'da piste çıkacak

Milli eskrimciler, bu hafta sonu Sırbistan ve Fransa'da piste çıkacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli eskrimciler, 15-17 Nisan tarihlerinde Sırbistan ve Fransa'da düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele edecek.

Belgrad'da düzenlenecek Büyükler Flöre Dünya Kupası'nda İrem Karamete, Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Fatıma Zehra Anbarlılar, Lal Ertün, Firuze Ayşen Güneş, Melike Taşdelen, Martino Minuto, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın, Mustafa Burak Çufadar, Tan Sezer, Taha Yiğit Arslan, Baha Baykal Çetinel; Paris'te yapılacak Büyükler Epe Dünya Kupası'nda ise Hilmi Taha Ekenler ve Ali Ege Say milli formayı giyecek.