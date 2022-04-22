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Miguel Crespo'da kırık tespit edildi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Miguel Crespo'da kırık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Miguel Crespo'da kırık tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Miguel Crespo'da kırık tespit edildi.

Sarı lacivertli takımın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Maçta aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Miguel Crespo'nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır."


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Miguel, Spor, Haberler

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