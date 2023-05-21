Mersin'de Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası düzenlendi

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği, 'Ata'ya Vefa Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası' renkli görüntülere sahne oldu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, Ata sporu okçuluğu gelecek nesillere tanıtmak, kültürel değerleri güçlendirmek amacıyla Toroslar'da açtığı Geleneksel Türk Okçuluğu kursları, Ata'ya Vefa Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası ile taçlandı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen turnuva, Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen 113 sporcunun katılımıyla, kadınlar ve erkekler dalında minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

Korukent Mahallesi'nde bulanan Bilge Kağan Stadı'nda, geleneksel kıyafetlerle ok atarak yarışan sporcular, nefes kesti. Turnuvaya çocuklar, yoğun ilgi gösterdi. Turnuvanın sonunda, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Toroslar Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluğu Kursları'nın sporcuları Hasan Tandoğan ve Sedat Coşkun da turnuvayı 3. ve 4. olarak tamamladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen Ata'ya Vefa Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

"Tüm sporcuları kutluyorum"

Gelenekleri yaşatmak adına Toroslar'da birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bu etkinliklerden bir tanesi de Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvamızdır. Ata sporu okçuluğu Toroslarımızda yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çevre il ve ilçelerden gelen sporcularımız, ilçemizde görsel bir şölen sundu. Çocuklarımızla ve gençlerimizle de ayrı bir gurur duyduk. Bu turnuvada kazanan Türk okçuluğudur. İnşallah Mersinimizden okçuluk branşında başarılı sporcular çıkacak, hem ilimizi hem ülkemizi önemli turnuvalarda temsil edecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Türk gençliğini tebrik ediyor, birlikte çok daha güçlü olduğumuzu ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum" dedi. - MERSİN