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Menemenspor, alt sıralardan uzaklaşamıyor

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Menemenspor, alt sıralardan uzaklaşamıyor

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattındaki rakiplerinden Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de düşme hattındaki rakiplerinden Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kocaelispor beraberliğiyle puanını 37'ye çıkaran İzmir temsilcisi, maç fazlası ve averajla düşme hattındaki rakibinin üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Son 3 haftada galibiyeti bulunmayan NasaDoge Menemenspor, bu sezon 13. beraberliğine ulaştı. İzmir temsilcisi 12 beraberliği bulunan Eyüpspor'un önünde en fazla berabere kalan takım konumunda bulunuyor.

Ligde 24 Nisan Pazar günü deplasmanda 1 puan önündeki Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak NasaDoge Menemenspor, daha sonra Tuzlaspor, Altaş Denizlispor (D), Gençlerbirliği ve Bursaspor (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto, İzmir, Spor, Haberler

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