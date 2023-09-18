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Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'a mağlup oldu

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Nesibe Aydın'a 82-68 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol; deplasmanda oynadığı maçta Nesibe Aydın'a 82-68 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Salon: TOBB ETÜ Spor Salonu

Hakemler: Özlem Yalman, Samet Biner, Selena Gamze Öget Çerçi

Nesibe Aydın : Feride Şevval Akalan (11), Jessica Thomas (25), Gülşah Duman Bıçakçı (5), Pelin Derya Bilgiç (6), Gamze Tahmaz, Aishah Gameela (18), İlayda Güner (17)

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Monica Cuic (6), Sevgi Tonguç, Aaryn Ellenberg (13), Fatmanur Karakaş (3), Merve Arı (4), Ayşegül Günay Aladağ (16), Breanna Richardson, Gintare Petronyte (24), Damla Gezgin (2), Nazlı Bircan Gökdemir

Periyotlar:

1.Periyot: 29-13 (Nesibe Aydın lehine)

Devre: 50-31(Nesibe Aydın lehine)

3.Periyot: 67-55(NesibeAydınlehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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