Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'a mağlup oldu
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta Nesibe Aydın'a 82-68 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol; deplasmanda oynadığı maçta Nesibe Aydın'a 82-68 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: TOBB ETÜ Spor Salonu
Hakemler: Özlem Yalman, Samet Biner, Selena Gamze Öget Çerçi
Nesibe Aydın : Feride Şevval Akalan (11), Jessica Thomas (25), Gülşah Duman Bıçakçı (5), Pelin Derya Bilgiç (6), Gamze Tahmaz, Aishah Gameela (18), İlayda Güner (17)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Monica Cuic (6), Sevgi Tonguç, Aaryn Ellenberg (13), Fatmanur Karakaş (3), Merve Arı (4), Ayşegül Günay Aladağ (16), Breanna Richardson, Gintare Petronyte (24), Damla Gezgin (2), Nazlı Bircan Gökdemir
Periyotlar:
1.Periyot: 29-13 (Nesibe Aydın lehine)
Devre: 50-31(Nesibe Aydın lehine)
3.Periyot: 67-55(NesibeAydınlehine) - KAYSERİ