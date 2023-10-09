ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbola karşı evinde oynadığı maçı kaybetti. Bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini alan takım, ligde 7. sırada yer alıyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol, evindeki maçta mağlup oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol'da ligin 5.haftasında evinde oynadığı maçta Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbola 106-107 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı. Ligde geride kalan 5. hafta sonunda oynadığı 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 7 puan topladı. Ligde 7.sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 6. haftasında deplasmanda Emlak Konut'a konuk olacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol ve İlkem Yapı Tarsusspor'u yenerken Nesibe Aydın, Beşiktaş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbola kaybetti. - KAYSERİ