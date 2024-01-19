Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Dearica Hamby'ı kadrosuna kattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı Dearica Hamby'ı transfer etti. EuroCup Women'de adını çeyrek finale yazdıran sarı kırmızılılar, ligde ise son oynadığı 4 maçı kaybetti. Ligde kalan haftalarda alacağı sonuçlar ile Play-Off'a kalmayı hedefleyen Melikgazi Kayseri Basketbol, Dearica Hamby'ı kadrosuna katarak gücüne güç kattı. Türkiye'de ilk kez forma giyecek olan 30 yaşındaki forvet, Melikgazi Kayseri Basketbol forması ile hem Avrupa'da hem de ligde kalan maçlarda forma giyecek.

Amerikalı oyuncu bugün veya yarın Kayseri'ye gelerek takıma dahil olacak ve Pazartesi günü oynanacak olan Emlak Konut maçına yetiştirilmesi bekleniyor. - KAYSERİ