Başakşehir, Bertrand Traore için imza töreni düzenledi Spor Haberleri Göksel Gümüşdağ: Traore'nin burada başarılı ve mutlu olacağına inancım tamBertrand Traore: Sahada yer almak için sabırsızlanıyorumSerhan TÜRK / İSTANBUL, - Medipol Başakşehir, Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore için imza töreni gerçekleştirdi. Göksel Gümüşdağ : Traore'nin burada başarılı ve mutlu olacağına inancım tam Bertrand Traore: Sahada yer almak için sabırsızlanıyorum Serhan TÜRK / İSTANBUL, - Medipol Başakşehir, Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore için imza töreni gerçekleştirdi. Medipol Başakşehir'in, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu forvet oyuncusu Bertrand Traore için imza töreni gerçekleştirildi. Törene Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu katıldı. İlk olarak söz alan Başkan Gümüşdağ, Traore'nin transferinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Takımımız çok değerli oyunculardan oluşuyor. Şampiyonluk yaşamış ve sürekli Avrupa'yı zorlayan bir takımız. Traore'nin burada başarılı ve mutlu olacağına inancım tam. Mesut Özil başta olmak üzere Nacer Chadli, Emmanuel Adebayor, Gael Clichy, Robinho, Demba Ba ve Martin Skrtel gibi futbolcular bizimle çok önemli başarılara ortak oldu. Traore de Medipol Başakşehir'i tercih etti. Başka isteyen kulüpler de vardı. Traore'nin transferinden büyük mutluluk duyuyoruz. Emre hoca da kendisini çok arzu etti. Hayırlı olsun. İnşallah geçmişteki başarılarının daha güzelini burada da yaşar" diye konuştu. Transferin detaylarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Aston Villa ile Trezeguet transferiyle başlayan çok iyi ilişkilerimiz var. Traore kiralık olarak başladı. Niyetimiz anlaşarak satın alma opsiyonu oluşturmak. Karşılıklı centilmenlik anlaşmamız var. İnşallah Traore'yi sezon sonu ailemizin içine katmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. BERTRAND TRAORE: SAHADA YER ALMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM Çok önemli bir takıma transfer olduğunu vurgulayan Burkina Fasolu oyuncu, "Bir an önce sahada yer almak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir tercih yaptım. Kısa vadeli düşünmedim. Eddie Newton ve Emmanuel Adebayor'dan çok olumlu bilgiler aldım. Bunlar da karar vermemde önemli etken oldu. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum" açıklamasında bulundu. "EMRE HOCA SİSTEME UYACAĞIMI İFADE ETTİ" Teknik direktör Emre Belözoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede sistemin kendisine uyacağına ikna olduğunu aktaran tecrübeli oyuncu, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Benim sisteme uyacağımı çok net bir şekilde ifade etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza da ilgisi ve alakası için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. Traore, yeni takımında giyeceği 9 numaralı formayla basın mensuplarına poz verdi. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk Göksel Gümüşdağ Başakşehir Spor Haberler

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