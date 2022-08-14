Manisa haber... Manisa BŞB'ye potada Polonyalı forvet Manisa haber... BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu Polonyalı forvet Michal Michalak ile güçlendirdi. BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosunu Polonyalı forvet Michal Michalak ile güçlendirdi. Geçen sezonu Almanya'da EWE Baskets Oldenburg ve Fransa'da Levallois'te geçiren 29 yaşında, 1.96 boyundaki oyuncu Polonya Milli Takımı'yla ay-yıldızlı millilerimizle hazırlık maçı yapmak için geldiği İstanbul'da sözleşme imzaladı. Michalak, geçen sezon Almanya'da 13.1 sayı, 3.7 ribaund, 1.7 asist ortalamaları yakaladı. - Manisa Demirören Haber Ajansı / Spor Büyükşehir Belediyespor basketbol Almanya Manisa Spor Haberler

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