Manisa FK, Pazarspor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan 3. Tur Eleme mücadelesinde Manisa FK, kendi evinde Pazarspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Muhammed Enes Kiprit 2 gol atarken, Domgjoni ise 1 gol kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası tek maç usulü yapılan 3. Tur Eleme mücadelesinde kendi evinde Pazarspor'u ağırlayan Manisa FK, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mücahit Değermenci, Çağrı Yıldırım
Manisa FK: Samet, Muhammed Enes Kiprit (Jetmir Topalli dk. 83), Tabla (Demba Diallo dk. 70), Kerim Frei (Emre Akboğa dk. 83), Kazım (Yunus Emre dk. 64), Bedirhan, Mert, Furkan (Turgay dk. 70), Bekir, Domgjoni, Doğukan
Pazarspor: Halil, Şeyhmus, Göktuğ, Yavuz (Muhammet Emre dk. 70), Alperen (Esat dk. 70), Ahmet (Abdurrahman dk. 62), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Vehbi, Efe (Berk Zerenman dk. 89), Emircan, Talha (Semih dk. 46)
Goller: Muhammed Enes Kiprit (dk. 18 ve 30), Domgjoni (dk. 78) (Manisa FK)
Sarı Kart: Muhammet Emre (Pazarspor) - MANİSA