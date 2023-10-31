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Manisa FK, Pazarspor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan 3. Tur Eleme mücadelesinde Manisa FK, kendi evinde Pazarspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Muhammed Enes Kiprit 2 gol atarken, Domgjoni ise 1 gol kaydetti.