Maltepesporlu futbolcu trafikte araçları durdurup cep telefonuyla içlerine baktı

Beyoğlu'nda trafikte araçları durdurup sözde uygulama yaparak cep telefonu feneriyle araçların içerisine baktığı için polis tarafından gözaltına alınan Maltepesporlu futbolcu Sadettin Kayalar o anları anlattı. Kayalar, "Küçükken de trafik polisi olmak istemiştim. Taksi durmayınca sinirlendim böyle bir şey yaptım özür dilerim" dedi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda önceki gün meydana gelen olayda, bir şahıs trafikte araçların arasına geçerek sözde uygulama yapmıştı. Araçların içerisine cep telefonunun feneriyle bakan şahıs, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaşmıştı.

Beyoğlu Asayiş polisi yakalamıştı

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlatmıştı. Görüntüleri inceleyeme alan polis, şahsın Sadettin K. (26) olduğunu tespit etmişti. Devam eden çalışmalarda adresi belirlenen şahıs evinde gözaltına alınmıştı.

Savcılıktan serbest bırakılmıştı

Emniyete götürülen şahsın ifadesi alınarak "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem yapılmıştı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sadettin K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Öte yandan şahsın Maltepespor Futbol Kulübü'nde

futbolcu olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan sözde uygulama anları ise kameralara yansımıştı.

"Küçükken de trafik polisi olmak istemiştim"

Sadettin Kayalar, "Gündemdeki videom hakkında bir kaç açıklama yapmak istiyorum. Taksim Tarlabaşı'nda arkadaşlarım ile eğlenmeye gittikten sonra evime dönmek için 45 dakika taksi bekledim. Boş taksiler geçip beni almayınca sinirlenip telefonumun ışığını yakıp trafiğin içine atladım. Bu durum yanlış anlaşılmış olabilir. Herkesten özür diliyorum. Mizah amaçlı da paylaştım. Zaten küçükken de trafik polisi olmak istemiştim. Böyle bir anı oldu. Yanlış anlaşıldıysam herkesten özür diliyorum. Beni Beyoğlu karakolundan aradılar. İfademi vermek için oraya gittim. Göründüğü gibi ifademi verdikten sonra hiç bir sorun sıkıntı olmadığı için serbest bırakıldım. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL