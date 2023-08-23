Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıl Dönümü Etkinlikleri Kapsamında Futbol Turnuvası Düzenlendi
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Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Zafer Kupası Futbol Turnuvası' düzenlendi. Turnuvaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi ve ilk maçı 1071 Malazgirt Spor 2-0 kazandı. Final karşılaşması ise 26 Ağustos'ta Malazgirt Şehir Stadı'nda oynanacak.
Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Zafer Kupası Futbol Turnuvası" düzenlendi.
Malazgirt Kaymakamlığı, Malazgirt Belediyesi ve Okçular Vakfınca organize edilen etkinlikler kapsamında başlayan futbol turnuvasına ilçe halkı ilgi gösterdi.
1071 Malazgirtspor ile Bulanık Bilicanspor'un karşılaşmasıyla başlayan turnuvanın ilk maçını, 1071 Malazgirt Spor 2-0 kazandı.
Finale yükselen 1071 Malazgirt Spor'un, finaldeki rakibi, Ahlat Spor ile Adilcevaz Spor maçının galibi olacak.
Final karşılaşması, 26 Ağustos'ta Malazgirt Şehir Stadı'nda oynanacak.