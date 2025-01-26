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Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor
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Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Valladolid'i deplasmanda 3-0 yendikleri maçın 73. dakikasında oyuna dahil oldu. Arda'nın maçtaki bir pozisyonu gecenin en çok konuşulan ve paylaşılan anlarından biri oldu.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Valladolid'i deplasmanda Mbappe'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Arda Güler yedek kulübesinde başladığı maçın 73. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Arda Güler'in 85. dakikada yarattığı bir pozisyon gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

ARDA'DAN MODRIC'E MUHTEŞEM PAS

Orta sahadan aldığı uzun pası sağ kanatta harika bir şekilde kontrol eden Arda Güler, muazzam bir ara pası atarak Modric'i pozisyona soktu. Ceza sahası sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Modric'in şutu direğin dibinden auta gitti. Arda Güler'in top kontrolü ve attığı harika ara pası gecenin en çok paylaşılan görüntüsü oldu.

İşte o anlar;

Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyorGÖRÜNTÜ: S SPORT

Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyorGÖRÜNTÜ: S SPORT

Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyorGÖRÜNTÜ: S SPORT

Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyorGÖRÜNTÜ: S SPORT

Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyorGÖRÜNTÜ: S SPORT

Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyorGÖRÜNTÜ: S SPORT

Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyorGÖRÜNTÜ: S SPORT

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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