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Konyaspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Konyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Guilherme topu içeriye hareketlenen Çikalleshi'ye gönderdi. Topla birlikte kaleye ilerleyen Çikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

10. dakikada sol kanatta topla buluşan Güray topu ceza sahası içindeki Safuri'ye gönderdi. Safuri'nin beklemeden vuruşunda top dışarı çıktı.

20. dakikada sağ kanattan Oğulcan ile gelişen Konyaspor'un atağında, Oğulcan ceza sahası içinde bekleyen Soner'i topla buluşturdu. Soner'in kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

43. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafalardan seken topu kaleci Leite yumrukla uzaklaştırmak istedi. Pozisyonun devamında ceza sahası içerisinde bu topa kafayı vuran Nzonzi meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Furkan Ürün

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Metehan Mert, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Louka Prip, Oğulcan Ülgün, Yunus Mallı, Çikalleshi

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Muric, Cicaldau, Oliveira, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Niko Rak, Moreno, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Fahrudın Omerovıc

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır, Güray Vural, Kaluzinski, Bytqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Naldo, Emre Uzun, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Nzonzi (dk. 43) (Konyaspor)

Sarı kart: Oğulcan Ülgün (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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