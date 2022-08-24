Konya spor haberi | Karatay Yaz Spor Okulları, 2022'yi coşkulu bir şekilde kapattı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin ilçedeki çocuklar ve gençler için 2019'dan bu yana sürdürdüğü Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanışı, düzenlenen programla gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Karatay'dan olimpiyat şampiyonu çıkarmayı gönülden arzu ediyor, bu hedefin gerçekleşmesi için de gençlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karatay Belediyesi tarafından, ilçedeki çocuklar ile gençlere sporu sevdirmek, onlarda spor yapma alışkanlığı kazandırmak, bunun yanında fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlayarak çocukları zararlı alışkanlıklardan korunmak amacıyla düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları sona erdi. Futbol, voleybol, basketbol, güreş, yüzme, jimnastik, kick boks, karate, tekvando, masa tenisi ve satranç branşlarına kayıt yaptıran 2 bin 800 sporcu, alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde 27 Haziran ile 23 Ağustos tarihleri arasında eğitim aldı. Karatay Belediyesi Karatay Yaz Spor Okulları'nın 2022 Dönemi'nin kapanış etkinliği de coşkulu bir programla gerçekleştirildi. Programa AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ve Orhan Erdem, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Fahrettin Kulu, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru, yaz spor okullarında eğitim alan sporcular, hocaları, sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Gençlerimizin geleceğini hazırlamak için şevkle çalışıyoruz"

Şehit Nihat Gün Spor Tesisi'nde düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları 2022 Dönemi'nin kapanış etkinliği, protokol konuşmalarıyla başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi olarak ilçeyi eğitimde, sporda, kültürde, sosyal aktivitelerde ve birçok alanda çok daha başarılı kılmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, "Türkiye'nin yarınları sizlersiniz. Sizlerin geleceğini en iyi şekilde hazırlamak için büyük bir zevkle ve şevkle çalışıyoruz. Her geçen gün gençlerimize ve yetenekli yavrularımıza imkanlar sunmak, sportif faaliyetleri daha da çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Bugün bir yandan Celaleddin Karatay Gençlik Merkezimizi ülkemizin en büyük kitap kafelerinden biri haline getirirken, diğer yandan Ulubatlı Hasan Mahallemizde 4 bin 600 metrekare alanda modern imkanlara sahip dev bir tenis kortu inşa ediyoruz. Yine Köprübaşı Mahallemizde içerisinde kütüphane, kafe, konferans ve spor salonu ile oyun alanlarının bulunduğu Gençlik Merkezi inşa ederken, diğer yandan 30 okulumuzun bahçesine FIFA standartlarına uygun 30 suni çim halı saha kuruyoruz. İnşallah en kısa sürede tüm gençlik merkezlerimizi ve halı sahalarımızı tamamlayarak Karatay'ımızın genç evlatlarına armağan edeceğiz" dedi.

"Karatay Belediyesi Spor Kulübümüz adından söz ettiren bir kulüp olacak"

2019'dan bu yana düzenledikleri Karatay Yaz Spor Okulları'nı, gençleri farklı spor dallarıyla buluşturmak, yaz tatillerini çok daha keyifli hale getirmek ve yetenekleri olduğu branşlarda gençlerin kendilerini daha da geliştirmeleri amacıyla düzenlediklerini ifade eden Hasan Kılca, "Bu yıl 11 farklı branşta sportif aktiviteleri düzenledik. 2 bin 800 öğrencimiz buralarda sporla iç içe oldu. 2019'dan bugüne kadar düzenlediğimiz Karatay Yaz Spor Okulları'ndan toplamda 7 bin 500 kardeşimiz faydalanmış oldu. Sizlerin spora ne kadar yatkın olduğunuzu, sporu ne kadar özleyip bu alanı önemsediğinizi bu yıl bir kez daha hissettik. Ailelerinizin memnuniyetini gördük. Bu bizim en büyük mutluluğumuz oldu. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Karatay Belediyespor Kulübümüzün milli sporcuları, aldıkları sonuçlarla bizleri gururlandırdı. Şu anda 700 civarı lisanslı sporcusu bulunan Karatay Belediyesi Spor Kulübümüzün atıcılık milli sporcusu Nur Banu Balkancı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Yine Para Masa Tenisi Erkekler Kategori 5'te aralarında kulübümüzün masa tenisi antrenörü Hamza Çalışkan'ın da olduğu Para Masa Tenisi Erkek Milli Takımı, tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar, elbette sadece 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda elde edilen başarılar. Bu neticelerin yanı sıra son yıllarda yerel, ulusal ve uluslararası platformda kulübümüz bünyesindeki birçok sporcumuz, yüzümüzü ağartan ve bizleri gururlandıran sonuçlar elde etti. Kulübümüz ve sporcularımız inşallah gelecek yıllardaki olimpiyatlarda, ulusal ve uluslararası daha birçok organizasyonlardan da alnının akıyla çıkacak, daha nice milli sporcular yetiştirerek adından söz ettiren bir kulüp olacak. Siz çocuklarımız için çok çalışmaya devam edeceğiz. Karatay'ımız, Konya'mız ve ülkemiz sizlerin sayesinde bugüne nefes, yarına umut olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya belediyelerinin şehre önemli katkılar ve güzel hizmetler verdiğini ifade ederek, bu gayretler sayesinde Konya'nın çok ciddi bir gelişim sağladığının altın çizdi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de Konya'nın belediye başkanlarıyla gurur duyduklarını kaydederek belediyelerin Konya'nın tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından sanatçı Ömer Demirci'nin konseri başladı. Ömer Demirci, programa katılanlara eserler seslendirdi. Konserin ardından Karatay Yaz Spor Okulları'nda farklı spor branşlarında eğitim alan sporcuların gösterilerine geçildi. Özellikle karate, tekvando, boks ve jimnastikçi sporcuların gösterileri büyük beğeni topladı. Oldukça renkli görüntülere sahne olan ve katılanların eğlenceli vakitler geçirdiği Karatay Yaz Spor Okulları'nın 2022 Yılı Kapanış Etkinliği'nde sporcuların gösterisinin yanı sıra çeşitli akrobasi ve illüzyon gösteriler de yer aldı. Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, havai fişek gösterisiyle sona erdi. - KONYA