Kırşehir'de, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu gençlik merkezlerinin etkinlikleriyle yaşanıyor.

Cacabey Meydanı ve Kent Parkta gençlik şölenleri vatandaşların yoğun katılımlarıyla geçerken, İl Gençlik ve spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri düzenledikleri faaliyetleriyle farklı yörelerin oyunlarını sergiliyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, şehrin gençlerinin farklı alanlarda farklı oyun ve konserlerle Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve öncesini yaşadığını söyledi. Gençlerin bayramını kutlayan Şahin, "15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle 'Türkiye'nin Gücü Gençlik' sloganıyla kutluyoruz. İzlediğiniz gruplar kendi ekiplerimizin üretimi oyunlar" dedi. - KIRŞEHİR