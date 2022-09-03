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Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar! Fotoğraflar hayli ürkütücü

Spor Haberleri

Şili'nin Antofagasta şehrinde Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gösteren bir hakem, oyuncular tarafından uçurumdan aşağı atıldı. Olayın görüntüleri ise hayli ürküttü.

Şili'deki bir futbol müsabakasında akılalmaz bir olay meydana geldi. Geçtiğimiz ay oynanan Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasındaki mücadelede kırmızı kartını çıkaran bir hakem, sinirli futbolcuların hışmına uğradı.

VADİDEN AŞAĞI ATTILAR

Bir türlü yatıştırılamayan futbolcular önce darbettikleri hakemi daha sonra futbol sahasının yakınındaki bir vadiye götürerek uçurumdan aşağıya attı. Ağır yaralanan hakem, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar! Fotoğraflar hayli ürkütücü

BÜYÜK TEPKİ VAR

Olayın ortaya çıkmasının ardından futbol camiası da adeta ayağa kalktı. Sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan futbolseverler, hakeme şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar! Fotoğraflar hayli ürkütücü

Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar! Fotoğraflar hayli ürkütücü

Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar! Fotoğraflar hayli ürkütücü

Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar! Fotoğraflar hayli ürkütücü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Futbol Şili Spor Haberler

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