Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti

beIn Trio ekibi, 0-0 beraberlikle tamamlanan Fenerbahçe- Samsunspor maçının ardından hakem Cihan Aydın'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eski hakmler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, Samsunsporlu Marius'un karşılaşmaya damga vuran kırmızı kartında tek görüşte birleşti.

MARIUS'UN İLK SARI KARTI

3. dakikada Dzeko'nun yaptığı hareket var, Talisca'nın faul beklentisi var, Skriniar'a yaptığı faulün ardından Marius'un sarı kartı doğru mu?

Deniz Çoban: 40 saniye içinde 3 tane kararda hakem başarısız. Dzeko'nun yaptığı faul, Talisca'ya yapılan net faul, Skriniar'a herhangi bir faulü gerektirecek hareket yokken faul ve üstüne sarı kart. 40 saniye içinde bu kadar hata lüksünüz yok.

Bahattin Duran: Hakem tutuk başladı. Dzeko'nun yaptığı faul, sarı kart olmaz. Talisca'ya yapılan faul, sarı kart olmaz. Marius'un da dizi ayak bileğine geldi, en fazla dikkatsiz faul. Marius'un gördüğü sarı kart kesinlikle yanlış.

Bülent Yıldırım: Dzeko, krampon ucuyla faul yaptı. Talisca'nın sağ dizine darbe var. Marius'un da en fazla topuğa gelen diz darbesi var. Kart olmaz.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

FENERBAHÇE'NİN KIRMIZI KART BEKLEDİĞİ POZİSYON

15. dakikada Fred'in Marius ile mücadelesinde hakemin kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Bu pozisyona faul çaldı hakem. Hakem, 15 dakikada 5-7 faul hatası yaptı. Bu kadar olmaz. Fred topla oynuyor ve temiz oynuyor. Kontrolsüz şekilde vuran Marius. Marius'un sarı kart görmesi gerekir. Marius'un kartı var. Fred topu çaldı diye suçlu mu, bu darbeyi alıyor."

Bahattin Duran: Fred net ve tertemiz topla oynuyor. Amacı topa vurmak Marius'un ama o da Fred'in orada olduğunu biliyor. Marius kontrolsüz sallıyor ayağını. Burada kart görmeliydi. Marius normalde ilk sarı kartı burada olmalıydı. Marius'un kartı var şu anda, ikinci sarı kart olacak. İlk gördüğü kart yanlış.

Bülent Yıldırım: Marius'un sarı kart görmemesi gerekir. Top çalındıktan sonra, kramponunun içi geliyor. Kontrolsüz faul mu, bana göre değil. Sadece faul.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

HOLSE-AMRABAT MÜCADELESİ PENALTI MI?

Holse, Amrabat ile mücadelesi sonucu yerde kalan Holse için, devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Amrabat, Holse'nin yanında, bir formadan hafif bir çekme gibi bir pozisyon var. Ayakların da teması var. Benim için devam kararı doğru. Penaltı yok.

Deniz Çoban: Bir sonraki hamlesini etkilemiyor Holse'nin. Sol ayağın teması var ama Holse sağ ayağını yere basıyor, sol ayağını basacakken düşmeyi tercih ediyor. Devam kararı doğru. 25. dakikada ilk doğru kararı bu oldu.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

KOSTIC'IN ŞUTUNDA ZEKİ YAVRU ELLE OYNADI MI?

Kostic'in şutunda Zeki Yavru elle oynadı mı, devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Savunma oyuncuları, dünyada bu hareketi sıklıkla yapıyor. Bu doğal bir pozisyon değil. Bunu yaparken vücudu genişletiyorsa penaltı ama burada genişlemeden bahsedemeyiz. Kolunun açılması, top temas anından sonra oluyor. Top koluna ve bedenine aynı anda çarptı, topun hızıyla kol açıldı. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Bu hareketi yapmak her zaman risklidir. Açtınız dirsekleri, bu bir ihlal. Dirsekler açık geldiniz, bu da bir ihlal. Zeki'nin sağ dirseği açık, sol dirseği vücuduna yapışık. Doğal konum değil ama vüdcudu genişletiyor mu? Hareketin içinde kasıt var mı? Dirsek, olabildiğince vücuda yapışık. Top çarpınca açılıyor. Kesin devam diyorum.

Bülent Yıldırım: Dirsek açık gelse penaltıydı, bu haliyle bence de devam doğru.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

MARIUS'UN KIRMIZI KARTI DOĞRU MU?

Marius'un oyundan ihraç kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Hakemin doğru kararları, yanlış kararları da vardı. Doğru kararları uygularken hata yaptı. Açık bir faul var, sarı olur bence, oyuncunun dudağı açıldı. O faulü çalmadı. Devam ettirdi. Oyuncu gelip sizinle iletişim kurmak istiyor. Karşınızdaki kişi oranın otoritesi, kolundan tutup çeviriyorsun 'bana bak' diye. Yapamazsın bunu. Cihan Aydın'ın da yönetimsel kabahati var. Faul atladı. Oyuncu sizinle iletişim kurmaya geliyor, dönüp arkanızı gidiyorsunuz. Verdiğiniz karardan mı kaçıyorsunuz, oyuncu dudağını gösteriyor ya onu mu görmekten kaçınıyor.

Bülent Yıldırım: Şu anki jenerasyonun birinci problemi, iletişim hakkında hiçbir fikir sahibi değiller. Yöneticilik sanatı yok. İletişim kurulacağı esnada kartı gösteren arkasını dönüp gidiyor. Nereye gidiyorsun abi! Sonuçtan bakarsan doğru. Otoriteye bu muameleyi yapamazsın. Canı yanan, darbe alan o, bir dinle onu. Marius'un kırmızısı teknik olarak doğru. Marius'un ilk sarı kartı da yanlış.

Bahattin Duran: Marius'un itmesi gerekmiyor, yaptığı hareket sarı kart. Marius, hakemi itse direkt kırmızı olur. Orada problem yok. Skriniar, öncesinde net faul yaptı. Hakem onu atladı.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

MAÇ SONUNDAKİ TARTIŞMALAR

Deniz Çoban: Burada ihraçlık, disipline dair bir şey varsa hakemin cezalandırması lazımdı, yapmadı. Geçen hafta Konyaspor - Eyüpsor maçında Kramer ve Umut Nayir, sarı kart gördü ve Beşiktaş maçında oynayamadılar, cezalı duruma düştüler. Bu hakem arkadaş, burada hiç suçlu göremedi.

Bahattin Duran: Burada disiplin uygulaması söz konusu değilse hiçbir maçta uygulanmamalı. Dördüncü hakem net takip ediyor. Bu kargaşada kart yoksa...

Bülent Yıldırım: Burası tepkisiz, cezasız geçilemez.

HAKEM CİHAN AYDIN'IN KARNESİ

Deniz Çoban: 5 tane sarı kartı atladı, 2 tane sarı kartı yanlış verdi. 7 disiplin hatası. Marius ikinci sarı olabilir demişiz Bahattin Hocayla. Sınıfta kaldı.

Bülent Yıldırım: Bu maçı baştan sona analiz etmeli.

Bahattin Duran: Seyrettiğim en kötü Cihan Aydın performanslarından biri.