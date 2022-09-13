Kırıkkale haberleri: Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Kırıkkale'de yapılacak

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, 22-25 Eylül tarihlerinde Kırıkkale'de yapılacak.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde 22-25 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışlarına, 40 takımdan 400 sporcu katılacak. 4 gün sürecek şampiyonada, "Genç erkekler", "Yıldız U17 erkekler", "Yıldız U15 erkekler", "Genç kızlar", "Yıldız U17 kızlar", "Yıldız U15 kızlar", "Master+35", "Master+40", "Master+45", "Master+50", "Master+55" ve" "Master+60" kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.

Valilik konferans salonun da düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ülkedeki ulusal yarışmalardan bir tanesini Kırıkkale'ye hazırladıklarını söyledi.

Tekbıyıkoğlu, "Bisiklet Federasyonu ile ilimize 'nasıl bir katkıda bulunuruz?' Diye bir araya geldik. Ülkemizdeki ulusal yarışmalardan bir tanesini Kırıkkale'ye hazırladık. Allah izin verirse bunu her sene gerçekleştireceğiz. Eğer hazırlıklarımızı da yapabilirsek uluslararası bir yarışma ilimizde hayat bulacak. Sadece hayat bulmasıyla bitmeyecek. Aynı zaman da 43 ilin geçiş güzergahında diyoruz. Kırıkkale sadece yanından geçilecek bir şehir değil. Ben bunu her zaman söylüyorum" diye konuştu.

Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yapılan "Kırıkkale Anadolu" isimli bisikletin tanıtımının da gerçekleştirildiği programda, katılımcılara bisiklet hakkında bilgiler aktaran Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, elektrikli ve klasik bisikletleri tescilli bir marka haline getirdiklerini belirtti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön de Vali Tekbıyıkoğlu'na ay-yıldızlı eşofman hediye etti.

Programa, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, kaymakamlar, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. - KIRIKKALE