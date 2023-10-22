Kırıkkale'de Dinek Dağı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Kırıkkale'de 1744 rakımlı Dinek Dağı'na yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü zirvede kutladı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Türkiye Yüzyılı" temasıyla, Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Dinek Dağı Yürüyüşü gerçekleştirildi. Gökkuyu yaylasında başlayan yürüyüş, Dinek Dağı zirvesinde son buldu. 7'den 70'e katılımın olduğu yürüyüşte 100 metre uzunluğunda açılan Türk bayrağı ile zirve noktasına ulaşıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, katılımcılara teşekkür ederek, "15'incisini gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Bayramı Dinek Dağı Yürüyüşü'müze katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüşün bizim için büyük önemi bulunmaktadır. Hepiniz şu an Kırıkkale'nin en yüksek dağındasınız. Oksijenin en yüksek olduğu yerdesiniz. Gençlerimiz, sporla iç içe yaşayın. Mutlaka yürüyün. Oturanlar yürüsün, yürüyenler koşsun, koşanlar tesislerimizde antrenörlerimizle beraber yüksek performans spor yapsınlar. Lütfen hareket edelim" dedi.

İl Müdürü Güneş, "Bu coğrafya dünyayı yönetmesi gereken bir coğrafya. Bizim geleceğimiz olan gençlerimiz kendisini; en güzeline, en yükseğine, en iyisine hedeflemeli. Sizler dünyada söz sahibi olan bir Türkiye'nin neferleri olacaksınız. Hepinizin çok çalışması lazım. Sporda ve derslerinizde en iyisi olmanız lazım. Biz sizlere güveniyoruz. Sizler alacağınız emaneti gelecek kuşaklara çok güçlü bir şekilde taşıyacaksınız" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE