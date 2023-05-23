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Kıbrıscıkspor U-15'te namağlup şampiyon oldu

Kıbrıscıkspor U-15'te namağlup şampiyon oldu

Spor Haberleri

Bolu'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U-15 Amatör Ligi'nde çıktığı 18 lig maçında namağlup olan Kıbrıscıkspor, şampiyon oldu.

Bolu'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U-15 Amatör Ligi'nde çıktığı 18 lig maçında namağlup olan Kıbrıscıkspor, şampiyon oldu.

Bolu'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu U-15 Amatör Ligi'nde play-off maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyon belli oldu. 10 takım arasında 8 lig maçı ve 10 play-off mücadelesi tamamlandı. U-15'te Kıbrıscıksporlu gençler şampiyonluk maçını Bolu Belediyespor ile yaptı. Belediyespor'la arlarında 1 puan fark bulunan Kıbrıscıkspor 0-0 berabere kaldı.

104 gol attılar 4 gol yediler

Kıbrıscıkspor'da başarının mimarları gençler, Özgür Ayaz, Anıl Ustaoğlu, Taha Akyul, Arda Ari, Metehan Özay, Eren Ünlü, Emir Özkan, Batuhan Okur, Mete Haydar Çevik, Kerem Koç, Abdullah Talib, Taner Akça, Poyraz Efe Calp, Eymen Güzey, Muhammed Gültekin, Muhsin Bostancı, Kerem Akgün ve Melih Yavuz turnuvada takımlarına 104 gollük katkı sağladı ve 4 gol yedi.

Üstün performans sergileyen takım çıktıkları son maçın ardından kupayı sahada kaldırdı. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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