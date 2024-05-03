Kazakistan'da 5. Dünya Göçebe Oyunları'na 77 ülkeden başvuru yapıldı

Kazakistan'da düzenlenecek 5. Dünya Göçebe Oyunları'na şimdiden 77 ülkeden başvuru yapıldığı bildirildi.

Avrasya Siyaset ve Kültür'den (Eurasia: Politics and Culture) yapılan açıklamaya göre, başkent Astana'nın ev sahipliğinde 8-14 Eylül'de gerçekleştirilecek organizasyon için geri sayım devam ediyor.

Cesaret, hız, çeviklik ve baskı gerektiren Dünya Göçebe Oyunları, ilk olarak Kırgızistan'da tasarlanıp uygulanırken, zamanla küresel bir statü kazanan, giderek daha fazla ülkeyi kapsayan ve sadece Avrasya'da değil, geniş bir kitlenin ilgisini çeken uluslararası bir spor etkinliği haline geldi.

Kırgizistan'ın Çolpon-Ata kentinin 3 kez ev sahipliği organizasyona, 2014 yılında 19 ülkeden 10 spor dalında 583 sporcu, 2016'da 62 ülkeden 26 spor dalında 1200 sporcu, 2018'de 82 ülkeden 37 spor dalında 2 bin sporcu katıldı. 2019 yılında ise Suudi Arabistan'da 90'dan fazla ülkeden sporcu ve kültür temsilcisinin katıldığı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Türkiye'de düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda da 102 ülkeden 13 spor dalında 3 bin sporcu, madalya için yarıştı.

20 spor dalının yer alacağı 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ise şimdiden 77'den fazla ülke temsilcisinin katılacağı duyuruldu.

Programda, çeşitli ulusal binicilik sporları ile güreş türleri, geleneksel okçuluk ve yırtıcı kuşlarla avlanma yarışmalarının yer alması bekleniyor. Son olarak Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen "Geleceğin Oyunları"na gösterilen ciddi ilgi nedeniyle burada yer alan spor branşları da Kazakistan'da unutulmayacak. Organizatörler, 10 farklı etnik sporun sergileneceği bir gösteri programı sözü de veriyor.

Bugünkü Dünya Göçebe Oyunları, spor müsabakalarının yanı sıra kültür ve bilim gibi alanları da içeriyor. 2018 yılında gerçekleştirilen 3. Göçebe Oyunları'nda çevre sorunlarına özel önem verilirken, oyunların resmi maskotu olarak nesli tükenmekte olan kar leoparı seçilmişti. Organizasyonun spor etkinlikleri ise etnokültür ve bilim gibi temalarla öne çıkıyor.