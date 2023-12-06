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Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Vanspor FK'yı 4-0 mağlup etti

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Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda sahasında Vanspor FK'yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda sahasında Vanspor FK'yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sağ kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Mane'nin ortasında altı pas içerisinde Mehmet Eray Özbek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada Ackah ile girdiği verkaçta ceza sahasına giren Yiğit Emre Çeltik'in şutunda top filelere gitti. 2-0

65. dakikada sağ kanattan Ahmet Kağan Malatyalı'nın ortasında ceza sahası içinde Mehmet Eray Özbek topu ağlara yolladı. 3-0

69. dakikada Jeanvier'in savunma arkasında attığı topla buluşan Hayrullah Erkip kaleci Bekir Demircan'ı da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Bersan Duran, Muhammet Ali Doğan

Kayserispor : Onurcan Piri, Ahmet Kağan Malatyalı (Berat Eskin dk. 75), Kolovetsıos, Arif Kocaman (Julian Jeanvier dk. 63), Hasan Ali Kaldırım (M. Eren Arıkan dk. 72), Yiğit Emre Çeltik, Yaw Ackah, Baran Ali Gezek, Mehmet Eray Özbek, Carlos Mane (Hayrullah Erkip dk. 63), Stephane Bahoken (Talha Sarıaslan dk. 72)

Teknik Direktör: Recep Uçar

Vanspor Fk: Bekir Demircan, Şerif Doğan, Furkan Sakı (Abdulkadir Akyüz dk. 60), Ahmet Özkaya, Abdülcebrail Akbulut (Hivan Özkur dk. 70), Eren Kiyağ (Mert Beler dk. 78), Yusuf Şengüler, Zafer Göktuğ Erdem, Onurcan Güler, (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 60), Alpay Koçaklı, Ahmet Ülük (Ömer Bilici dk. 70)

Teknik Direktör: Ersin Aka

Goller: Baran Ali Gezek (dk. 14), Yiğit Emre Çeltik (dk. 19), Mehmet Eray Özbek (dk. 65), Hayrullah Erkip (dk. 69) (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Eray Özbek Türkiye Kupası Kayserispor Çeltik Futbol Spor Güncel Haberler

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