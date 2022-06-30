Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor futbolcularının sağlık kontrolleri sürüyor. Süper Lig'de mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor futbolcularının sağlık kontrolleri sürüyor. 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolleri devam ediyor. Aralarında Andrea Bertolacci, Olivier Kemen, Ali Karimi, Gustavo Campanharo, Lionel Carole'nin bulunduğu sarı kırmızılı futbolcular, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçti. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Spor Haberler

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