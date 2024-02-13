Kayserili Sporcu Burcu Subatan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Kayserili sporcu Burcu Subatan, İstanbul'da gerçekleşen 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

İstanbul'da 21 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 28. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcu Burcu Subatan gümüş madalya kazandı. Başarılı sporcu büyükler kategorisinde 1500 metrede ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcu Burcu Subatan ve antrenörü Bahar Doğan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ