Kayseri'de Yamaç Paraşütü Kazası: 2 Kadın Yaralandı

Kayseri'de Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayış yapan biri pilot 2 kadın, ters rüzgarın etkisiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYSERİ'de Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayış yapan biri pilot 2 kadın, ters rüzgarın etkisiyle yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Talas ilçesi Harman Mahallesi Ali Dağı Yamaç Paraşütü alanında meydana geldi. Ayşe Ural, pilot Zeynep Karaca ile yamaç paraşütü yapmak için dağa çıktı. Atlayış sırasında ters rüzgarın etkisiyle Ural ve Karaca, yaklaşık 5 metre yükseklikten ağaçlığa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Afad, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kadın, AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası bulundukları yerden kurtarıldı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)