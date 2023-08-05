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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Yarı Final Müsabakalarında birinci olan sporcularla buluştu

Spor Haberleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Yarı Final Müsabakalarında birinci olarak Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanan sporcularla bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ; Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Yarı Final Müsabakalarında birinci olarak 15-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında Aydın'da düzenlenecek olan Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanan sporcularla buluştu.

Talas Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Yarı Final Müsabakalarında birinci olarak 15 -18 Ağustos 2023 tarihleri arasında Aydın'da düzenlenecek olan Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanan sporcularla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek, "Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza böyle fırsatları siz gençlere verdikleri için teşekkür ediyorum. Kayseri'mizde Gençlik, Spor İl Müdürlüğü'müzün değişik sahalarda yapmış olduğu çalışmalar ile bizler de gurur duyuyoruz, keyif alıyoruz. Başarılarınızın devamını diliyor, birincilikler Kayseri'mize yakışır diyoruz" diye konuştu. Sporcularla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, takımla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Talas Gençlik Merkezi ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Memduh Büyükkılıç Türkiye Kayseri Spor Haberler

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